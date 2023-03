L'Université d'Anvers tente de reconstituer un récit de chevaliers du 14e siècle à partir d'un fragment de parchemin

L’Université d’Anvers (UA) présente un fragment d’un récit de chevalerie encore inconnu datant du Moyen Âge. Avec l'aide d'un mécène américain, elle a pu acquérir cette languette de parchemin en décembre dernier, pour une somme proche de 6.000 euros, à une vente aux enchères chez Christie’s à Londres. "Le fragment n’est arrivé que mardi à l’université", indiquait le professeur Remco Sleiderink à Radio 2. Il enseigne la littérature moyen-néerlandaise à l’UA.

Le moyen néerlandais, ancêtre du néerlandais moderne, était écrit et parlé aux anciens Pays-Bas, une région historique qui comprend les royaumes des Pays-Bas et de Belgique actuels, ainsi qu’une large partie du nord de la France, correspondant plus ou moins à la région Nord-Pas-de-Calais actuelle.

"L'extrait de texte sur le fragment décrit un champ de bataille sanglant. Des hommes se battent violemment. On y trouve de nombreux nouveaux noms", précisait Remco Sleiderink. Le récit encore inconnu du 14e siècle a été conservé grâce à ce fragment. "Ce bout de parchemin avait été utilisé pour relier un autre livre, datant probablement du 16e siècle. Sans doute à cette époque-là ne trouvait-on plus assez intéressant le récit médiéval. Le reste de l’histoire de chevalerie est encore considéré comme perdu", indiquait le professeur Sleiderink.

Les chercheurs anversois ont pu déterminer qu'il s'agissait d'un extrait d'un roman de chevalerie et plus précisément d'un poème épique mettant en scène des personnages de l'époque carolingienne comme le célèbre "Karel ende Elegast" (Charlemagne et Elegast).