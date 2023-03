Le RSC Anderlecht attaque le magazine Humo en justice après des articles controversés sur Wouter Vandenhaute

Humo avait publié un article sur la gestion du RSC Anderlecht par Wouter Vandenhaute, désormais président non-exécutif, et l'ancien CEO Peter Verbeke, remercié fin janvier. Le magazine a interrogé, sous couvert de l'anonymat, des employés du club qui ont déclaré que le surnom de Verbeke était 'le petit nazi' et que Vandenhaute et Verbeke étaient qualifiés de 'psychopathes' lorsqu'ils étaient ensemble.

Humo a également ajouté que la société de Wouter Vandenhaute facturait 500.000 euros par an à Anderlecht et que Verbeke aurait perçu 550.000 euros par an.