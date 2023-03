Les primes seront dorénavant égales pour les courses masculines et féminines des classiques flamandes

"L'égalité des salaires pour les femmes est une question qui va au-delà de l'argent", a ajouté Stefanie Pauwels, responsable des ventes et du marketing chez KPMG. "Les moyens supplémentaires créent de meilleures conditions pour les cyclistes féminines, tant financièrement que sportivement. Cela leur permet de perfectionner leurs compétences à plein temps, d'exceller et d'aller de l'avant dans leur carrière sportive. L'initiative aura un effet boule de neige. Nous voyons effectivement d'autres organisations cyclistes suivre notre exemple. Comme le Tour de France avec le Tour de France féminin."

Avec leurs investissements, Flanders Classics et KPMG veulent aussi élargir la base du cyclisme féminin. Ainsi, les coureuses U17 et U19 disputeront aussi Gand-Wevelgem (26 mars) et le Tour des Flandres (21 mai). "Jusqu'à l'année passée, ces courses n'existaient pas pour les jeunes coureuses", a souligné Thomas Van Den Spiegel. "Investir tôt dans la carrière des jeunes aura un impact systémique et générationnel dans le monde cycliste."