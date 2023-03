Plus de 12.000 enfants ukrainiens sont inscrits dans l'enseignement obligatoire en Belgique

En Région de Bruxelles-Capitale, 2.138 enfants ukrainiens sont inscrits dans l'enseignement obligatoire, selon les chiffres du 7 février 2023. On dénombre 1.389 élèves dans l'enseignement fondamental (maternel et primaire) francophone et 91 dans l'enseignement fondamental néerlandophone. 651 jeunes sont sur les bancs du secondaire (580 dans une école francophone et 71 dans une école néerlandophone) et sept sont inscrits dans l'enseignement spécialisé francophone.

Enfin, 18 enfants (17 en Fédération Wallonie-Bruxelles et un en Communauté flamande) ont été déclarés à l'enseignement à domicile. Une centaine d'étudiants sont par ailleurs inscrits dans les universités, les hautes écoles et les écoles supérieures d'arts de la Fédération Wallonie-Bruxelles.