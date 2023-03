Pourquoi Zwijndrecht a-t-elle été annexée à la province d’Anvers en 1923 ?

La question est bien sûr de savoir si tout cela en vaut la peine et si la province à laquelle appartient une commune fait vraiment une grande différence. Les provinces n'ont pratiquement plus aucun pouvoir. Les différences sont minimes. "Ce ne sont pas les pouvoirs les plus importants", dit aussi Filip De Rynck, "ceux-ci se situent surtout au niveau flamand". Cela ne change donc pas grand-chose de savoir dans quelle province se trouve exactement une commune."

Alors pourquoi faire cette proposition ? Les pourparlers de fusion entre Zwijndrecht et les communes voisines de Kruibeke et Beveren pourraient être un motif. Une fusion au-delà des frontières provinciales se solderait probablement par un déménagement de l'une des communes dans une autre province.

Et puis, récemment, lors de la division de la Flandre en 15 régions, la commune de Zwijndrecht a elle-même choisi la région de référence "Waasland" et non "Antwerpen" (voir la carte ci-dessous). Il s'agit peut-être déjà-là d'un petit signe avant-coureur d'une réunification imminente avec la Flandre orientale ?