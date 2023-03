Anvers restaure la célèbre fontaine Brabo sur sa Grand-Place

La restauration a été décidée après une analyse des matériaux menée en 2020 et 2021. La statue (photos), réalisée par l'artiste Jef Lambeaux en 1887, retrouvera sa splendeur d'antan une fois débarrassée de la crasse noire et verdâtre accumulée. Les joints seront également changés et les dommages au socle réparés.

Ensuite, ce sera au tour du bassin de la fontaine et à la cave qui se trouve en-dessous de prendre un coup de neuf, tandis que les pavés autour de la fontaine seront réimperméabilisés.

Durant le chantier, l'œuvre revêtira des visuels du soldat romain Silvius Brabo et du géant Druon Antigone rappelant la légende de la fondation d'Anvers. Druon Antigone exigeait un droit de passage sur l’Escaut et tranchait la main des mauvais payeurs. Brabo tua le géant, lui trancha la main et la jeta à son tour dans l’Escaut.

Suivant cette explication le nom Antwerpen (Anvers) viendrait de hand werpen (traduisez en français par "jeter la main"). Cette version est cependant assez contestée, certains affirmant plutôt qu'Antwerpen viendrait de "aan het werpen" qui désigne la jetée du port.