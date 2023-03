Cinq communes du nord de Bruxelles questionnent le projet d'extension de l'aéroport de Zaventem

Le permis d'environnement de Brussels Airport court jusqu'à mi-2024. Pour en demander un nouveau, les responsables de l'aéroport ont rédigé un projet d'étude d'incidence environnementale. Les cinq communes ont épluché le document de 700 pages de Brussels Airport et dénoncent un travail bâclé qui se base sur des chiffres incomplets et sur des prévisions incertaines. "Plus nous décortiquons le dossier, plus notre inquiétude augmente", indiquait le bourgmestre de Vilvorde, Hans Bonte, à Radio 2.

Selon le Noordrand, la croissance qu'entend réaliser Brussels Airport d'ici 2032, à savoir passer de 26 à 32 millions de passagers et doubler le fret actuellement estimé à un demi-million de tonnes par an, aura un impact sur le trafic autour de l'aéroport et sur le programme de vols. Ces effets secondaires n'auraient pas été pris en compte dans le projet d'étude.

Les administrations communales digèrent particulièrement mal l'hypothèse selon laquelle le fonctionnement actuel de l'aéroport restera identique, en ce compris les trajectoires de vols et la planification des vols de jour et de nuit. Les nuisances seront injustement réparties sur la périphérie nord, alors que la périphérie est (Oostrand) sera plus épargnée, pointent les cinq communes.

"La croissance envisagée du nombre de passagers et le doublement du fret va accroître considérablement la congestion du trafic. L'étude minimise cette problématique", expliquait Hans Bonte. "Il faut une nouvelle étude qui tiendrait bel et bien compte de l'impact sur le ring et sur l'E19. Des mesures incitant les voyageurs à prendre les transports publics sont aussi nécessaires, et camions et conteneurs doivent générer moins de nuisances."