L'ancien président de la Volksunie, Vic Anciaux, est décédé

À la suite des accords de Saint-Michel, les pouvoirs au sein du Conseil de la Commission communautaire flamande (VGC) étaient réorganisés et Vic Anciaux y héritait de compétences comme la santé, la politique migratoire et la lutte contre la pauvreté. En 1995, il redevait Secrétaire d'État dans le gouvernement bruxellois où il était chargé de la recherche scientifique et de l'énergie. Il quittait le gouvernement bruxellois en 1997 pour protester contre la manière dont ce dernier entendait appliquer un accord linguistique.

Peu de temps après, il mettait un point final à sa carrière politique. Il restait néanmoins membre de la Volksunie et après l'implosion du parti en 2001, il suivra son fils Bert (photo) chez Spirit qui prendra le nom de VlaamsProgressieven en 2008. En décembre de la même année, père et fils quittaient le parti. En 2010, Vic Anciaux plaidait en faveur de la suppression de la Région bruxelloise et sa mise sous tutelle confédérale.

Au niveau communal, Anciaux a siégé comme conseiller communal à Machelen et Bruxelles. Médecin de formation, il a présidé la Ligue flamande contre le cancer. Il est le père de sept enfants dont cinq sont actifs en politique au sein de diverses formations.