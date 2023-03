Les entreprises, villes et communes flamandes invitées à participer à une grande collecte pour l’Ukraine

Un an jour pour jour après le début de la guerre en Ukraine, les besoins en produits de base de la population restent énormes. C’est la raison pour laquelle le gouvernement flamand lance une nouvelle grande collecte auprès des entreprises, villes et communes, dans le but d’envoyer une aide d’urgence en Ukraine. Il s’associe pour ce faire à la Croix Rouge de Flandre, l’Association des villes et communes flamandes et huit fédérations sectorielles (dont le Voka et l’Unizo).