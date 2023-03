Opération "stop au béton" dans une centaine de communes flamandes

Plus d'une centaine de communes du nord du pays se sont déjà engagées à remplacer le béton par de la verdure ou par des matériaux laissant passer l'eau, indiquait ce vendredi le ministère flamand de l'Environnement. Du 21 mars au 31 octobre, la Flandre organise donc un "championnat" dans cette discipline - surnommée "tegelwippen" (littéralement ‘faire tomber les dalles’) - qui consiste à remplacer le béton par des alternatives plus vertes. Ces dernières permettront notamment d’éviter de renforcer les sécheresses d’une part et d’autre part d’éviter des inondations lors de grosses chutes de pluie.