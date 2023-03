Bulking et cutting, une nouvelle pratique de fitness qui séduit les jeunes mais présente des risques pour la santé

“Normalement on consomme 0,8 gramme de protéines par kilo de poids corporel", précise Tom Teulingkx. "Mais avec les méthodes de bulking et cutting on ingère nettement plus que cette quantité. Cela met les reins sous pression et certaines personnes attrapent d’ailleurs des problèmes rénaux".

"En plus de cela, il s’agit d’un régime alimentaire très peu varié qui, à long terme, peut provoquer des troubles métaboliques et ensuite de réels problèmes de santé. Comme par exemple un pourcentage de masse grasse plus élevé, le diabète ou des problèmes cardiaques et de pression artérielle", souligne le médecin du sport.

Le problème est aussi que les deux méthodes doivent être pratiquées pendant une longue période pour obtenir les effets désirés. "Dans les milieux du bodybuilding certainement, les effets ne sont pas toujours ceux que les gens attendent. Ils prennent alors des suppléments alimentaires, mais vont parfois aussi jusqu’à ingérer des substances interdites. Cela n’a plus rien à voir avec le sport, mais davantage avec une culture corporelle. On développe alors davantage de muscles qu’on en utilise. Ce n’est pas toujours plus esthétique".