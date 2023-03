A Train World, l’exposition "Animalia" évoque le rôle du chemin de fer dans la préservation de la biodiversité

L’exposition à Train World se veut une contribution didactique et une invitation à agir face à la prise de conscience généralisée de l’urgence climatique et de la menace qui pèse sur la biodiversité animale et végétale. Le musée a fait appel à l’Université Catholique de Louvain et plusieurs de ses spécialistes dans les domaines de l’environnement et du climat - comme Jean-Pascal van Ypersele, ancien vice-président du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du climat (GIEC) - pour élaborer le volet scientifique de l’exposition.

Des thèmes tels que la biodiversité et les extinctions de masse d’espèces animales, le dérèglement climatique, la réduction de notre empreinte carbone et les atouts du train comme moyen de transport durable sont développés dans divers espaces du musée, entre les locomotives et wagons historiques et les trésors ferroviaires qui rendent Train World tellement unique.