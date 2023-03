Gand réalise des marquages routiers spécifiques pour faciliter la vie des cyclistes et éviter les chutes

En attendant, la ville étudie elle-même d'autres solutions.

"Le service des routes étudie la possibilité d'utiliser un revêtement plus rugueux pour les marquages pour vélos, comme ceux des passages pour piétons. Cela pourrait rendre le marquage moins glissant et donner plus d'adhérence aux cyclistes. Ce n'est pas un exercice simple, nous attendons de voir les résultats plus en détail", explique Filip Watteeuw.

Gand recense également le nombre d'obstacles, tels que les bornes, et tente de les supprimer autant que possible.