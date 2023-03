Grève sur le rail le 10 mars : "Il faut que le gouvernement investisse de manière proactive à la SNCB"

Dans le cadre d'actions décidées par le front commun syndical des services publics, une journée de grève nationale a en effet été décrétée ce jour-là pour l'ensemble des secteurs couvrant la fonction publique.

Le vendredi 10 mars sera le point d'orgue d'une semaine d'actions de protestation annoncée début février par le front commun syndical (CGSP, SLFP, CSC). "Nous sommes confrontés à des pénuries de personnel au quotidien. Nous ne pouvons pas fournir un bon service à nos passagers", a déclaré Gunther Blauwens de l'ACOD Spoor. "Chaque jour, il y a des retards ou des problèmes de confort. Nous voulons envoyer un signal clair au gouvernement à ce sujet."

Les syndicats attendent du gouvernement qu'il "ose enfin investir de manière proactive" dans les chemins de fer. "Les investissements que nous obtenons sont toujours une compensation pour les économies des années précédentes. Maintenant, il faut oser investir dans des chemins de fer qui peuvent enfin fournir un service comme il se doit. Le gouvernement se satisfait déjà d'une ponctualité de 91 %. Nous pensons que c'est trop peu. Nous avons plus d'ambition dans les chemins de fer que le gouvernement."

Les syndicats souhaitent dénoncer un sous-financement et un manque de personnel dans plusieurs secteurs. Ils demandent également un renforcement des systèmes de pension dans les services publics et une augmentation du pouvoir d'achat.

La CGSP Cheminots et l'ACOD Spoor entendent participer à l'action du vendredi 10 mars et couvriront l'ensemble de leurs affiliés, préviennent-ils lundi.

La grève nationale sur le rail débutera le 09 mars à 22h00 pour se terminer 24 heures plus tard.