L'inflation poursuit sa baisse en Belgique, passant de 8,05% en janvier à 6,62% en février

L'inflation a reculé pour le 4e mois consécutif en février, s'établissant à 6,62%, contre 8,05% en janvier, indique lundi l'office statistique Statbel. Cette baisse est notamment due à celle des prix de l'énergie de ces derniers mois et semaines. En octobre dernier, l'inflation avait connu un pic à 12,27%.

Ce sont en particulier les produits alimentaires qui portent l'inflation actuelle et de ces derniers mois. L'inflation des produits alimentaires (y compris les boissons alcoolisées) a ainsi atteint 16,12% en février, contre 15,59% en janvier. La contribution des produits alimentaires à l'inflation est actuellement de 3,06 points de pourcentage.

L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s'établissait, elle, à 8,28% en février, contre 8,05% en janvier. Il s'agit d'une conséquence de la hausse de l'inflation des produits alimentaires transformés et des services.

Les principales hausses de prix enregistrées en février concernent les boissons alcoolisées, les légumes, la viande, les loyers, le poisson, les produits laitiers, les fruits et les véhicules. L'électricité, le gaz naturel, les vêtements et les produits de soins corporels ont, par contre, exercé un effet baissier sur l'indice.