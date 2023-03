Lutte contre le trafic de drogue : Annelie Verlinden et Ylva Johansson en Equateur et en Colombie

La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) et la commissaire européenne de l'Intérieur Ylva Johansson se rendent en Équateur et en Colombie du 26 février au 2 mars 2023. Cette visite officielle vise à renforcer la coopération entre la Belgique, l'Union européenne et les deux pays d'Amérique du Sud dans la lutte mondiale contre le trafic de drogue.