On pourrait apercevoir des aurores boréales la nuit prochaine à l’œil nu, un phénomène exceptionnel en Belgique

Même si l'aurore boréale n'était pas visible à l'œil nu dans notre pays. "Nous aurions pu voir une lumière rouge, mais nos yeux ne sont pas assez sensibles pour la percevoir réellement. La lumière rouge se trouve au-dessus de la lumière verte que nous connaissons grâce aux jolies photos prises dans les pays nordiques, et peut être repérée à une plus grande distance. Vous ne voyez la lumière verte que lorsque le phénomène se produit juste au-dessus de votre tête. La couleur rouge est alors cachée au-dessus."

Il y a fort à parier que nous aurons plus de chance ce soir, car un nuage de particules se dirigera bientôt vers nous. "Notre champ magnétique sera encore perturbé la nuit dernière. La combinaison des particules chargées d'hier et d'aujourd'hui pourrait nous permettre d'observer des aurores boréales à l'œil nu cette nuit."

A quelle heure ? "C'est très difficile à dire", ajoute Ruben Weytjens. "Je garderai en tout cas un œil attentif sur les paramètres, et je me déplacerai vers un endroit aussi sombre que possible si les prévisions vont dans mon sens. Et même si cela reste une observation photographique : c'est carrément une expérience formidable pour les passionnés. Car c'est vraiment très rare".

Plus vous êtes au Nord, mieux c'est. "Et évitez absolument la pollution lumineuse", conseille encore le météorologue. "Si vous vous tenez sous un lampadaire, vous ne verrez rien. N'oubliez pas non plus que vous devrez attendre plusieurs heures dans le froid alors couvrez-vous bien."