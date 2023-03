Dirk De fauw ne veut pas de pontons flottants pour demandeurs d’asile dans les ports de Zeebrugge et d’Anvers

Le vice-président du port de Bruges-Zeebrugge-Anvers, Dirk De fauw, n'est pas convaincu par le plan de Nicole de Moor. "Tant à Zeebrugge qu'Anvers n'ont pas de place pour cela. Tout est utilisé de manière intensive pour la navigation ordinaire."

Le port de Zeebrugge connaît également de gros problèmes depuis des années avec les migrants de transit qui tentent de gagner l'Angleterre. "Nous avons consentis de nombreux investissements pour rendre le port plus difficile d'accès pour ces migrants. Les terminaux sont sécurisés par des caméras et des clôtures. Y accueillir les personnes qui veulent se rendre en Grande-Bretagne n'est pas approprié. Nous préférons penser à un endroit dans le port intérieur de Bruges, mais là non plus, il n'y a pas beaucoup de place."

Il faudrait aussi consulter la police, ajoute De fauw, car la sécurité doit aussi être garantie : "La sécurité des personnes qui y vivront, mais aussi la sécurité du quartier. Le port n'est normalement pas accessible aux personnes étrangères au service, il faut donc également examiner cet aspect", ajoute le vice-président.