La grève de 24 heures chez bpost touche surtout la Wallonie et Bruxelles

En Flandre, certains travailleurs des centres d'Anvers et Gand participent également au mouvement mais son ampleur est moindre qu'en Wallonie et à Bruxelles, selon les syndicats. Bpost estime que 90% des travailleurs flamands ne participent pas à la grève.

Les syndicats souhaitent envoyer un signal à la direction dans un contexte de négociations collectives et de réorganisations face au développement de l'e-commerce. Vendredi, syndicats et direction se rencontreront à nouveau. "Nous voulons des réponses concernant, entre autres, le calendrier, la planification et l'impact des réorganisations prévues dans les bureaux de poste", selon Geert Cools du syndicat flamand ACOD Post (CGSP Poste).

Les syndicats estiment qu'il faudra certainement un à deux jours pour résorber l'impact de la grève sur la distribution du courrier.