Le corps sans vie d'Emilietta Chini découvert dans un bois de Maasmechelen

Le cadavre a été découvert en milieu de journée au Mechels Bos de Maasmechelen, par un promeneur. La police fédérale confirme qu'il s'agit bien du corps d'Emilietta Chini, une dame de 75 ans portée disparue depuis qu'elle avait quitté son domicile d'Eisden-Tuinwijk mercredi dernier en fin d'après-midi.

Souffrant de démence, Emilietta Chini avait quitté son habitation à pied et avait demandé la direction d'une rue à un riverain, puis n'avait plus été vue.

Au moment de sa disparition, elle ne portait pas de manteau et était pantoufles. Le week-end dernier, une pantoufle et un mouchoir appartenant à la victime avaient été retrouvés, mais depuis lors, on n’avait plus de traces de la dame.

Les recherches se multipliaient depuis lors, entre autres à l'appel de la famille.