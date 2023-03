Le gérant de la supérette à Houthalen-Helchteren qui a poignardé un intrus reste sous les verrous

La victime était entrée dans la supérette samedi, vers 01H30 du matin. Elle a été surprise par le gérant qui l'aurait alors mortellement poignardée.

Depuis samedi dernier, le gérant a été placé sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction de Hasselt il est soupçonné d'homicide involontaire. Il y avait également un témoin de l’incident, elle a été interrogée mais n'a pas été arrêtée.

En principe, le gérant devait comparaître ce mardi devant la Chambre du conseil, et l'enquête aurait dû apporter plus de clarté sur les faits, avec notamment une analyse complète des images de vidéosurveillance. Mais il a été décidé de reporter l'audience à la semaine prochaine.

L'avocat du gérant et le parquet du Limbourg ont tous deux demandé un report car des éléments importants manquent encore. "Ce n'est pas étrange, bien sûr", déclare Tom Van Overbeke, l'avocat du gérant. "C'est une enquête judiciaire qui se déroule depuis samedi et il y a aussi un week-end entre les deux. Nous n'avons eu qu'un seul jour et je pense que ce délai est trop court pour que tous les éléments soient versés au dossier."

Lundi soir une centaine de personnes s’étaient rassemblées devant la supérette en soutient au gérant. Ils répondaient à un appel lancé sur les réseaux sociaux.