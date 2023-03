Une centaine d’élèves vont se faire enfermer une journée dans la nouvelle prison de Termonde

Une centaine d'élèves et accompagnateurs seront enfermés ce mardi dans la nouvelle prison de Termonde. Celle-ci est ouverte depuis la fin de l'année dernière et sera officiellement mise en service dans les prochaines semaines. Avant que les détenus ne s'installent définitivement, les procédures de sécurité seront testées avec des jeunes dans le cadre du programme en alternance "Défense et Sécurité".