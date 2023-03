De plus en plus de Belges prennent leur retraite à l’étranger, la France reste le numéro 1

Bon nombre de retraités belges rêvent d'une petite maison dans le sud de la France. S'ils disposent du capital nécessaire, bien sûr. Pas moins de 61 556 Belges dépensent leur pension outre-Quiévrain. C'est ce que révèlent les chiffres du Service fédéral des pensions publiés dans les journaux du groupe Sudpresse, qui dressent l'état des lieux au 1er janvier 2022.

La France reste donc de loin le pays le plus prisé par les Belges qui souhaitent passer leurs vieux jours à l’étranger. De plus en plus de compatriotes s’y installent. Le nombre de Belges retraités vivant en France a augmenté de 67 % au cours des dix dernières années.

La France est suivie de près par l'Espagne, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Grand -Duché de Luxembourg. C'est toutefois à la cinquième place que l'on trouve la plus forte progression. Le nombre de Belges retraités vivant au Portugal a été multiplié par quatre au cours des dix dernières années.

Ci-dessous les dix pays les plus populaires pour les retraités belges :