Le gouvernement Jambon suspend ses négociations sur le plan azote sans parvenir à un accord

Les deux principaux blocages restants seraient liés à ce que l'on appelle la compensation externe et l'égalisation des normes pour l'agriculture et l'industrie. Le principe de la compensation externe est un mécanisme par lequel un agriculteur peut reprendre (partiellement) les droits d'émission d'un autre agriculteur lorsqu'il arrête ou réduit considérablement son cheptel. Sur ce point, plusieurs sources affirment qu'un rapprochement est possible.

Reste le blocage sur le traitement différent de l'industrie et de l'agriculture. Le CD&V estime depuis longtemps que les normes applicables à l'agriculture sont trop strictes et disproportionnées. Il y aurait également une discussion sur la nécessité éventuelle d'une évaluation appropriée pour les permis agricoles. Une telle évaluation vérifie si l'activité n'a pas un impact négatif trop important.

Selon la N-VA, une telle exigence signifierait que de nouvelles procédures devraient être lancées, comme une nouvelle enquête publique et un nouveau rapport d'impact environnemental. Cela entraînerait immédiatement des mois de retard, craint-on. Toujours selon l’Open VLD, la demande de CD&V reviendrait à "repartir de zéro".

Au CD&V, à son tour, on entend dire que, bien qu'il y ait eu des "négociations constructives sur certains points mineurs", la N-VA en particulier "ne voulait pas bouger" sur deux "points fondamentaux" pour les chrétiens-démocrates.