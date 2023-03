Quelle est l’origine des 300.000 noms de famille qui existent en Belgique ?

Mais pourquoi existe-t-il un Jan De Clercq et un Jan Declercq ? "Que vous ayez un nom de famille avec un espace ou non, cela remonte à l’époque de Napoléon", explique Chris De Wulf. "Napoléon a fait enregistrer officiellement les noms de famille lorsqu'il a introduit l'état civil. L'orthographe du nom a été fixée une fois pour toute et n'a pas changé depuis tout ce temps."