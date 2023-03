Qui a fait disparaître sœur Gabrielle ? La VRT consacre une série de podcasts à cette mystérieuse affaire datant de 1982

Le matin du 5 mars 1982, les élèves de sixième scientifique A de l'institut St-Vincent attendent Sœur Gabrielle. En principe elle doit leur donner cours de dessin scientifique, ce sont leurs deux premières heures de cours. Sœur Gabrielle est également leur professeur principal et doit partir avec eux en voyage en Italie pendant les vacances de Pâques, quelques semaines plus tard. Mais elle n’arrive pas. Les filles attendent un moment, puis vont signaler son absence au secrétariat.

Les autres sœurs se souviennent que Gabrielle n'était pas non plus présente à l’office du matin dans la chapelle. Mais cela arrivait assez souvent. Et Gabrielle avait eu une forte altercation la veille avec le chanoine-directeur du couvent. Ce dernier avait fait irruption dans la salle d'étude des nonnes, jeté des papiers à Gabrielle et crié qu'elle devait arrêter. Elle était partie. Mais après cela, personne ne l'avait plus jamais revue.

Quelques jours plus tard, les élèves apprennent que sœur Gabrielle est malade et qu'elle ne partira pas avec eux en voyage scolaire en Italie. Plus tard encore, ils apprennent que sœur Gabrielle a quitté le couvent parce qu'elle serait tombée amoureuse du chauffeur de bus italien qui les accompagnait toujours en voyage. Cependant personne ne croit vraiment à cette histoire.