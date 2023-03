Une gardienne d'enfant de Kessel-Lo soupçonnée de coups et blessures volontaires après la chute d’un bébé de 6 mois

L'incident s'est produit lundi matin 27 février, aux alentours de 10h30. La mère d'accueil a indiqué qu'elle tenait l'enfant dans ses bras pour le nourrir quand la fillette lui a échappé et est tombé sur la table à langer.

Cette version des faits ne correspond pas aux constatations du médecin légiste. L'enfant a subi une fracture du crâne et une hémorragie cérébrale lors de l'incident. Le bébé a été réanimé et emmené à l'hôpital, où une fracture du crâne et une hémorragie cérébrale lui ont été diagnostiquées. Il est à présent maintenu dans un coma artificiel. Cependant son état est grave et il est toujours en danger de mort.