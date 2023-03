De Croo annonce vouloir travailler à la réforme fiscale sur base de la proposition Van Peteghem

Le Premier ministre a qualifié la proposition de "base très solide" et "d'un ensemble cohérent." Pour Alexander De Croo, le gouvernement doit garder à l'œil trois priorités dans les négociations qui vont s'ouvrir au sein de sa coalition: le travail doit rapporter plus, les PME doivent pouvoir continuer à créer des emplois et il ne doit pas y avoir d'impact sur le budget.

Le ministre des Finances a rendu public jeudi matin sa proposition de réforme fiscale. Parmi ses mesures phares, Vincent Van Peteghem suggère une baisse de la fiscalité sur le travail via notamment une augmentation de la quotité exemptée d'impôts, compensée par un glissement des charges vers les patrimoines et la consommation. Sur ce dernier point, la proposition évoque la suppression des taux de TVA réduits de 6% et 12% au profit d'un taux réduit unique de 9%, à quelques exceptions près.