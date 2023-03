Émilie Claeys, première féministe gantoise, n'aura finalement pas de rue à son nom mais bien une statue

La Secrétaire d'État à l'Égalité des genres Sarah Schlitz (Ecolo) a annoncé jeudi lancer un appel à projets pour féminiser l'espace public. "À nous la rue" financera des projets renforçant la visibilité des femmes dans l'espace public, que ce soit grâce à une œuvre d'art, une fresque, une stèle, à hauteur de 5.000 à 30.000 euros. Les candidatures doivent être soumises avant le 1er mai.

Le suivi de l'appel à projets sera assuré par l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (IEFH). Les projets retenus pourront être menés à bien entre le 1er août 2023 et le 29 février 2024.

L'appel répond à une revendication des collectifs féministes, qui ont fait émerger ces dernières années la question de l'absence des femmes dans l'espace public. Il s'adresse aux associations, collectifs, militantes et artistes, notamment.

Pour être retenue, l'initiative proposée devra renforcer durablement la visibilité des femmes et être accessible de manière permanente au public. Elle devra également apporter sa contribution au renfort des droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes, à briser des tabous notamment en matière de stéréotypes de genre ou de droits sexuels et reproductifs, à lutter contre les violences de genre, ou encore à rendre plus visible des femmes et/ou personnalités féministes belges.

"Ces histoires méritent d'être racontées. Parce que chacune et chacun a besoin de rôle-modèles, de se sentir elle ou lui aussi célébré dans les rues de sa ville", souligne Sarah Schlitz.

La rue reste un espace potentiellement "hostile pour les femmes, portant atteinte à leur liberté de circulation et les forçant à développer des stratégies d'évitement, en changeant par exemple leur parcours ou leurs tenues en fonction des lieux et des horaires", rappelle le communiqué de la Secrétaire d'État. Le sexisme dans l'espace public se manifeste sous différentes formes et milieux, ne se limitant pas au harcèlement.