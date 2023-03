Geneviève Lhermitte qui avait assassiné ses 5 enfants il y a 16 ans a demandé à être euthanasiée

Depuis son procès d’assises, fin 2008, on savait que Geneviève Lhermitte souffrait de problèmes psychologiques graves. Lors de ce procès, son psychiatre avait notamment témoigné de deux lettres d'avant procès dans lesquelles elle évoque des pensées suicidaires.

Deux psychologues et trois psychiatres ont également fini par conclure qu'au moment des faits, elle était "dans un état de trouble mental grave" et "incapable de contrôler ses actes". Mais le jury d'assises n'avait pas suivi ce raisonnement : Geneviève Lhermitte n'a pas été internée, comme le demandait son avocat, mais a été reconnue responsable de ses actes et condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité.

Les faits pour lesquels elle a été condamnée sont, effectivement, terribles. Le 28 février 2007, Lhermitte attire ses cinq enfants, âgés de 3 à 14 ans, dans la maison familiale à Nivelles, en l'absence de son époux et père des enfants, Bouchaïb Moqadem, qui était en voyage à l'étranger. Elle les tue un par un avec un couteau. Elle tente ensuite de se suicider, mais n’est que blessée.

Lors de son procès, Geneviève Lhermitte a déclaré à plusieurs reprises qu'elle ne voyait pas d'autre issue. En tant que femme au foyer, elle se sentait piégée dans sa propre maison. Elle explique que son mari marocain, Bouchaïb Moqadem, s’absente souvent de la maison pendant de longues périodes, elle parle de sa dépendance extrême à l'égard du docteur Michel Schaar, qui s'est occupé d'eux pendant presque toute leur vie conjugale. Sa présence constante l’aurait poussé à l'extrême, affirme-t-elle.