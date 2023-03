Les moines de l’abbaye Saint-Sixte de Westvleteren recherchent un directeur général

Les moines de l’abbaye de Westvleteren sont de plus en plus âgés et ils sont aussi de moins en moins nombreux. Jusqu'à présent, la gestion financière était assurée par le père abbé et les frères eux-mêmes. Des laïcs travaillent déjà dans la brasserie, notamment en raison du succès de la célèbre bière trappiste Westvleteren.

Par nécessité, les frères doivent à présent engager, pour la première fois, une personne extérieure pour la gestion de leurs affaires. Car un bon équilibre entre la vie spirituelle et la partie économique reste important pour eux.