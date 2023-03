Les commerçants ont-ils le droit de refuser des paiements en espèces ?

Nous sommes donc leaders en matière de paiements numériques, mais nous payons encore 45 % de nos achats en espèces. Pourtant, de plus en plus de commerçants n'acceptent plus les espèces. Et on voit aussi de plus en plus souvent dans les commerces une affiche avec la mention" no cash ". Mais est-ce autorisé, refuser l'argent liquide ?

Les collègues de Radio 2 ont posé la question au SPF Economie. "Il existe un règlement européen qui dit que les paiements en espèces ne peuvent en aucun cas être refusés. L'argent liquide est et reste un moyen de paiement légal qu'un commerçant ne peut pas refuser. Sauf dans certains cas exceptionnels et temporaires", explique Lien Meurisse du SPF Economie. "Par ailleurs, tout commerçant est également tenu de proposer au moins un moyen de paiement numérique."