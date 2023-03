Montrer son billet avant d'embarquer dans le train va devenir plus fréquent à la SNCB

Les passagers et passagères des trains vont devoir présenter plus souvent leur titre de transport avant d'embarquer. La SNCB souhaite ainsi éviter des discussions à bord entre les voyageurs et les accompagnateurs de train, principale cause des agressions envers le personnel ferroviaire. Des agents du service de sécurité de la compagnie ferroviaire Securail sont ainsi présents jeudi à la gare de Bruxelles-Midi pour effectuer des contrôles.