Selon une association flamande, le nombre de moineaux domestiques décline en Europe

Bien que le moineau domestique arrive invariablement en tête des classements des week-ends de comptage effectués par Natuurpunt, l'association flamande se dit préoccupée par le déclin de ces oiseaux. "Grâce aux comptages, nous savons que la taille des colonies de moineaux domestiques a diminué, en particulier depuis 2022. C'est un problème car la sécurité du moineau domestique est largement déterminée par le groupe au sein duquel il évolue", rapporte Vogelbescherming Vlaanderen.

"De nombreuses actions essentielles, telles que la recherche d'un partenaire, l'hygiène et la recherche de la nourriture, se déroulent en groupe chez les moineaux", explique l'organisation. "Ces groupes, qui plus est, jouent un rôle social essentiel : les moineaux domestiques mâles qui font la cour ont plus de succès dans un groupe de dix mâles que lorsqu'ils sont seuls ou dans un petit groupe."

Alors qu'on comptait en moyenne six à dix couples reproducteurs par site occupé en 2002, on n'en enregistre plus qu'un à cinq depuis 2011, d'après les chiffres du rapport. Des groupes de plus de 10 couples de moineaux domestiques ont été repérés dans seulement 20% des cas. "Cela n'augure rien de bon quand on sait que dix couples reproducteurs constituent un seuil inférieur critique pour la survie des moineaux domestiques", déplore l'association.