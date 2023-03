Un habitant d'Uccle se retrouve au tribunal pour avoir emprunté le Ring de Bruxelles à vélo

Pour arriver à l'heure à un rendez-vous, un homme de 67 ans originaire d'Uccle a parcouru à vélo un tronçon du Ring de Bruxelles à Drogenbos (Brabant flamand). "Je revenais de Valenciennes en France ce jour-là", nous a raconté le prévenu, Christian Duchâteau.

"J'avais un rendez-vous à 19 heures sur le parking du Carrefour à Drogenbos. Mais la circulation sur l'autoroute était à l’arrêt et je serais arrivé fort en retard. J'ai donc garé ma voiture sur le parking Total, le long du Ring à Ruisbroek, et là, j’ai pris mon vélo pliant."

La police l’a remarqué et s'est immédiatement lancée à sa poursuite. "Avec des gyrophares et des sirènes. Ils m'ont bloqué et je suis resté sur place. J'ai immédiatement reconnu que j'étais en faute. Mais les policiers étaient très en colère et ont déposé un rapport de police", raconte l'homme.

"Ils ont ajouté ironiquement que faire quelque chose comme ça à mon âge, ce n’était pas un bon exemple. Je pensais que je n'aurais qu'une simple amende, mais une comparution au tribunal a suivi."