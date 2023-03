Belfius a engrangé un bénéfice net record en 2022 et propose de verser un dividende de 384,4 millions à l'Etat belge

En outre, Belfius peut se targuer d'avoir, en cours d'année, "globalement bien anticipé" la forte hausse de l'inflation et les turbulences sur les marchés.

Les revenus du groupe ont progressé de 10,3% l'an dernier, pour atteindre 2,98 milliards d'euros. Dans le même temps, les coûts ont aussi augmenté, de 9,7%, dans le contexte d'inflation élevée, pour atteindre 1,62 milliard d'euros. "Nous ne sommes pas des magiciens", a concédé le directeur financier, Johan Vankelecom, tout en soulignant que les coûts avaient toutefois augmenté deux fois moins que les revenus, ce qui permet à Belfius d'améliorer sa rentabilité et son ratio coûts-revenus, lequel passe de 55% en 2021 à 54% en 2022. Plus ce ratio est bas, plus il témoigne d'une grande productivité de la banque.

Dans un contexte macro-économique incertain, le coût du risque est en hausse, à -106 millions d'euros en 2022 mais, souligne-t-on, Belfius entend gérer ses provisions de crédit avec prudence. En outre, les défauts sur crédits restent très bas dans une perspective historique.

En 2022, Belfius a octroyé pour 25 milliards d'euros de nouveaux financements à long terme à l'économie belge, dont 8,7 milliards d'euros aux particuliers (crédits hypothécaires), 13,1 milliards d'euros aux entreprises et indépendants et 3,2 milliards aux secteurs public et social, ont souligné au cours d'une conférence de presse ses dirigeants pour qui "Belfius finance l'économie belge plus que jamais". L'encours total des crédits à long terme de Belfius à l'économie belge s'élève à quelque 110 milliards d'euros.

Belfius a également annoncé vendredi qu'il proposera le versement à son actionnaire, l'Etat belge, d'un dividende de 384,4 millions d'euros, "le plus élevé jamais atteint". Au total, depuis sa création, Belfius aura reversé à l'Etat belge 2,1 milliards d'euros de dividendes. Le rachat/sauvetage de Dexia Banque Belgique pour quatre milliards d'euros par l'Etat belge fin 2011, qui allait donner naissance à Belfius, s'avère d'autant plus une affaire en or que les fonds propres du groupe sont désormais évalués à 11,1 milliards d'euros.

L'idée d'une mise en Bourse partielle du groupe, envisagée il y a quelques années, ne semble plus du tout à l'ordre du jour. "Rien de concret n'est actuellement sur la table", indique-t-on chez Belfius.

Pour 2025, Belfius s'est fixé l'ambition d'atteindre une part de marché de 20% dans tous les segments de la banque. Le bancassureur vise également des revenus de 3,5 milliards d'euros et un ratio coûts-revenus inférieur à 55%, selon son CEO Marc Raisière, ce qui devrait permettre à Belfius de voir ses bénéfices annuels dépasser la barre symbolique du milliard d'euros.