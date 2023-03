Des colonnes de tracteurs d’agriculteurs flamands en route vers Bruxelles

La manifestation de ce vendredi est organisée par le Boerenbond, ABS, Groene Kring, Jong ABS et Ferm voor Agrovrouwen. Au volant de plus de 2 000 tracteurs, ces agriculteurs entendent protester à Bruxelles contre le plan azote Ensemble, les dix colonnes formeront une chaîne d'environ 15 à 20 kilomètres.

Malgré de nombreuses et longues négociations, le gouvernement flamand n'est toujours pas parvenu à trouver un accord concluant, il est clair que les émissions d'azote seront drastiquement réduites. Cette situation suscite beaucoup d'inquiétude chez les agriculteurs.

"L'accord sur l'azote tel qu'il nous est présenté aujourd'hui va provoquer un bain de sang socio-économique", écrivent les organisations d'agriculteurs dans un communiqué de presse commun. "Nous exigeons un ajustement en profondeur de l'accord sur l'azote et une perspective d'avenir où les agriculteurs peuvent continuer à fournir des aliments locaux, durables et sains aux normes de qualité les plus élevées."