Ivan De Vadder : "Les suppléments de pensions à d'anciens présidents de la Chambre sont choquants, mais sont-ils illégaux ?"

Ivan De Vadder ajoute que l’on joue sur les mots car on parle d’indemnité de retraite. "À ma connaissance, vous ne pouvez pas toucher à la fois une retraite et une indemnité de retraite en même temps. Vous devez d'abord toucher votre indemnité de retraite, et ce n'est qu'ensuite que vous pouvez commencer à toucher votre retraite. Si cela est fait en même temps, là aussi il y a quelque chose qui ne va pas."

Et maintenant que va-t-on faire ? Il n’y a pas d’autres issues que de mettre fin à ce système et de demander le remboursement des sommes versées illégalement.

Dans son livre "Wanhoop in de Wetstraat" ("Le désespoir de la rue de la Loi"), Ivan De Vadder écrit que les hommes politiques peuvent bien tenter de combler le fossé qui existe avec les citoyens, mais qu’au final, cela se résumera à 2 points essentiels : comment gérez-vous l'argent des contribuables et comment réagissez-vous lorsque vous avez commis des erreurs ? C'est ce qui déterminera la réaction des gens et qui maintiendra ou non leur confiance. Or, je pense que beaucoup de gens ne croiront pas à l'explication qui leur sera fournie".