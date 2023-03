La Cour constitutionnelle rejette le recours contre le traité de transfèrement : lueur d’espoir pour Olivier Vandecasteele

Le travailleur humanitaire belge Olivier Vandecasteele a été arrêté le 24 février dernier en Iran et est officiellement accusé d'espionnage par Téhéran après avoir travaillé plus de six ans en Iran pour des ONG internationales. Il est détenu depuis plus d’un an dans des conditions inhumaines et sans contacts extérieurs.

Olivier Vandecasteele pourrait servir de monnaie d'échange avec Assadollah Assadi, un diplomate iranien condamné en Belgique à vingt ans de prison pour terrorisme et qui a déjà purgé cinq ans. Or le transfèrement ne pouvait avoir lieu en raison de la suspension de l'accord avec l'Iran par la Cour constitutionnelle début décembre. Des opposants iraniens membres du Conseil national de la résistance iranienne avaient introduit un recours en annulation et en suspension du traité de transfèrement.