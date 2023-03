Le bébé de 6 mois a succombé à ses blessures après un incident chez une gardienne à Kessel-Lo

La gardienne d'enfants a été écartée pour une période de trois mois, a indiqué jeudi l'agence flamande Opgroeien, coupole regroupant différents départements en matière d'aide à la jeunesse.

La mère d'accueil, âgée de 33 ans, a déclaré que le bébé était tombé pendant qu'elle le nourrissait sur la table à langer. Cependant, selon le médecin légiste, les blessures de la fillette étaient si graves qu'elles n'ont pas pu être causées par une simple chute.

L'incident s'est produit mardi vers 10h30. Selon les déclarations de la gardienne de 33 ans, le bébé de six mois, qu'elle portait dans ses bras, lui aurait échappé et serait tombé sur la table à langer. La fillette, qui a perdu connaissance mais a été ranimée par les secours, a été transportée à l'hôpital où une fracture du crâne et une hémorragie cérébrale lui ont été diagnostiquées. Elle a été placée dans un coma artificiel.

En raison de la gravité des faits, un médecin légiste a été désigné par le parquet. Selon l'expertise, le déroulé des événements tel que relaté mardi par la gardienne, qui a maintenu sa version devant le juge d'instruction mercredi, n'est "pas compatible avec les blessures subies par le bébé".