Manifestation d'agriculteurs flamands: des centaines de tracteurs provoquent de gros embarras de circulation

A l'exception d'un embouteillage à la sortie de l'E403 à hauteur de Rumbeke-Roeselare (Flandre occidentale), à l'approche d'un convoi de tracteurs, le calme a règné sur les autoroutes flamandes vendredi. "L'heure de pointe du vendredi matin est la plus calme de la semaine et ce matin n'a pas fait exception", a précisé Peter Bruyninckx du Vlaams Verkeerscentrum.

Un peu avant 09h00, une colonne de tracteurs venant d'Eeklo (Flandre orientale) est entrée dans Gand, et des centaines de tracteurs se sont engagés sur le petit périphérique (R40) à hauteur de la porte de Bruges. Ils ont ensuite poursuivi leur route vers Bruxelles sans marquer d'arrêt.

Parmi les pancartes accrochées aux tracteurs, on pouvait lire: "Papa, est-ce que je pourrai encore devenir agriculteur plus tard?", "Agriculteur cherche futur", "Aimez-vous le pain, la viande ou les frites? Sans agriculteur il n'y en a pas".

Selon le Boerenbond, syndicat agricole flamand, l'action de vendredi compte 2.850 inscrits mais il pourrait encore y en avoir plus. "Nous nous attendons à plus ou moins 3.000 tracteurs au cœur de Bruxelles", précise le porte-parole du Boerenbond. "Pour l'instant tout se passe bien et aucun incident n'a été signalé, grâce à la bonne collaboration entre nos stewards et les services de police."