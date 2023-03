Nouvel enlèvement dans le milieu de la drogue : un Anversois de 49 ans a disparu depuis plus d'une semaine

Sur les images ANPR (caméras qui reconnaissent les plaques d'immatriculation), la voiture a été repérée le soir même au rond-point de Wommelgem, après quoi ils ont pris l'Autolei en direction de Borsbeek. Il est possible que la victime ait été emmenée ce soir-là à un endroit situé entre l'Autolei et la Herentalsebaan, selon le parquet d'Anvers. Il est possible que l'otage ait ensuite été emmené dans un autre endroit.

Peu après l'enlèvement, des images montrant la victime circule. Il est assis sur une chaise, est menotté et presque nu. La vidéo a probablement été prise et diffusée peu de temps après les faits. Il est possible que d'autres images similaires circulent.

Le motif de la prise d'otages n'est pas clair pour l'instant, a indiqué le parquet. Mais peut-être les faits encadrent-ils ainsi la criminalité liée à la drogue. Il est possible que l'enlèvement soit lié au vol, la semaine dernière, d'une grande quantité de cocaïne après l'extraction de la drogue dans le port d'Anvers. Vraisemblablement, les auteurs veulent faire pression sur les voleurs avec cet enlèvement.