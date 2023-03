Les bières et apéritifs sans alcool ont la cote en Flandre : d'où vient cette nouvelle tendance ?

Selon Krishan Maudgal de la Fédération belge des brasseurs, la consommation de bière au sein de la population de Flandre était déjà en baisse depuis un certain temps. Au cours de la décennie écoulée, cette consommation aurait diminué de 40%. Mais ces dernières années, une nouvelle tendance est donc venue s’y ajouter : celle de la bière sans alcool.

Maudgal estime peu surprenant que ces bières gagnent en popularité. C’est notamment une question de chimie: “Autrefois la bière sans alcool était une pils dont on avait laissé l’alcool s’évaporer". Le résultat était, presque littéralement, une fade décoction. Non seulement la pils avait avant tout pour but d’étancher la soif plutôt que d’offrir une palette aromatique, mais en plus l’alcool qui devait faire ressortir les arômes s’était évaporé. "Résultat : une petite boisson vide, collante et granuleuse”, décrit Maudgal.

Mais cette époque est depuis longtemps révolue. Ces dernières années, de nombreuses recherches et développements ont été effectués. Deux nouvelles techniques sont apparues sur le marché. L’une filtre l’alcool avec des procédés membranaires, tandis que l’autre s’est tournée vers la nature. "Elle y a découvert des levures qui convertissent aussi bien le sucre en bière mais sans produire d’alcool et en conservant les arômes. Cela procure une expérience gustative qui est presque identique à celle de la bière alcoolisée. De nombreuses brasseries ont sauté sur ce procédé. Nous voyons une multiplication énorme de bières sans alcool et peu alcoolisées. Comme, par exemple, la Sportzot de la brasserie brugeoise Halve Maan (photo), ou la Leffe 0.0 et l’Affligem 0.0".