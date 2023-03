Pourquoi certaines personnes passent-elles leur carte d’identité au micro-ondes ?

RFID signifie "radio-frequency identification", c'est-à-dire identification par ondes radio. Certaines données et informations personnelles, notamment votre photo portrait et vos empreintes digitales, sont stockées sur cette puce sans contact dont l'antenne est intégrée à votre eID.

Toutes les caractéristiques biométriques, donc également les empreintes digitales, permettent d’identifier une personne. Il est ainsi possible de lutter plus efficacement contre certains types de fraude à l’identité, à savoir la fraude de type "look alike". Cela permet de réduire les utilisations abusives de vos données d’identité.

La technologie RFID, tout comme la technologie connexe NFC ("near-field communication"), est souvent utilisée dans une variété d'applications quotidiennes : du paiement sans contact avec votre carte bancaire, des badges du personnel et des tickets de bus ou de parking, aux étiquettes antivol sur les produits de détail.

Dans le cadre des documents d'identité, selon la FAQ du Service public fédéral, la puce RFID est destinée à rendre le document plus difficile à falsifier et à faire en sorte que "les contrôles aux frontières soient plus faciles et plus sûrs". En grande partie, son introduction est due à un Règlement européen datant de 2019.