BANAD Festival : trois week-ends pour (re)découvrir des lieux d’exception Art Nouveau et Art Déco à Bruxelles

Quant au troisième week-end (25 et 26 mars) du festival, il ouvrira avant tout les portes de maisons et écoles à Schaerbeek, Etterbeek et Woluwe-Saint-Lambert, comme les anciens ateliers Colpaert, la Maison Autrique et la Maison Cauchie (photo). Les promenades guidées lèveront notamment le voile sur "Art Nouveau et style Congo" et Gustave Strauven, le virtuose de l’Art Nouveau.