Cette année, les chantiers routiers en Flandre se concentreront sur les ponts et tunnels

En de nombreux endroits, un nouveau revêtement de sol doit être placé, des ponts et tunnels doivent être rénovés ou construits, des panneaux anti-bruit, des voies supplémentaires pour les heures de pointe ou des signalisations dynamiques doivent être placés. Certains de ces travaux engendreront des embarras de circulation, lesquels seront répertoriés sur wegenenverkeer.be.

En province d'Anvers, les perturbations les plus importantes sont attendues sur les chantiers du tunnel Kennedy et sur le R2 près du tunnel Liefkenshoek dans la métropole anversoise, ainsi que sur les deux ponts de la E313 entre Wommelgem et Ranst.