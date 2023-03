La Belgique va céder l'hôpital de campagne de Kirikhan à la Turquie

La Turquie continuera donc à utiliser l'hôpital de campagne durant plusieurs mois. La Belgique, comme l'Italie, a décidé de faire don de cet hôpital et d'une partie du matériel médical à la Turquie, ainsi que de la station d'épuration des eaux située à côté. La transition sera progressive: depuis jeudi, quatre médecins et membres du personnel infirmier turcs sont déjà intégrés aux équipes belges, et à partir de lundi prochain ce nombre sera progressivement augmenté.

Le personnel logistique sera également formé pour reprendre la gestion des stations de traitement des eaux et les installations électriques. Le transfert aura lieu le 9 mars avec le départ de l'équipe de B-Fast. Au total, 211 volontaires auront participé à cette mission B-Fast. Un montant de 8 millions d'euros a été libéré pour l'ensemble de l'opération.