Le Diable Rouge Toby Alderweireld met fin à sa carrière internationale

Tobias Alderweireld avait débuté en équipe nationale le 29 mai 2009 contre le Chili lors de la Kirin Cup, au Japon, sous les ordres de Frank Vercauteren, qui assurait alors l'intérim sur le banc des Diables Rouges. Le défenseur a commencé à s'installer dans le onze de base de l’équipe nationale à partir de 2010.

Membre de la "Génération dorée", il a participé à trois Coupes du monde, en 2014, 2018 et 2022, et à deux Euros, en 2016 et 2020, chaque fois avec les galons de titulaire. Il a ainsi pris part au meilleur résultat de l'histoire de l'équipe nationale, à savoir la troisième place au Mondial 2018 en Russie.

Après l'élimination en phase de groupes du Mondial au Qatar, Alderweireld avait indiqué, à la mi-décembre, qu'il comptait encore jouer avec les Diables Rouges. Mais il estime à présent que "le moment est venu" de passer à nouveau davantage de temps avec sa famille et de se concentrer sur son club, l'Antwerp.

Alderweireld est le deuxième joueur présent au Qatar à se mettre en retrait de l'équipe nationale, après Eden Hazard.