Le Palais royal de Bruxelles subit une rénovation énergétique : "Le Roi aura du double vitrage"

Les travaux consistent notamment en la rénovation de la façade de l'ensemble. Les menuiseries extérieures seront également restaurées ou remplacées et dotées d'un vitrage thermo-isolant. Au total, il s'agit de plus de 700 fenêtres et 2.800 m² de menuiserie. Ces travaux devraient durer environ un an et demi et coûter quelque 6 millions d'euros.

Selon le Secrétaire d'Etat en charge de la Régie des Bâtiments, Mathieu Michel (MR), ils se dérouleront en deux phases. La première concernera les façades du côté gauche du palais - vu de face - et du bâtiment central. Les travaux de la partie droite de la façade seront, quant à eux, exécutés au cours de la seconde phase. Entamée lundi dernier, l'installation des échafaudages durera entre deux et trois semaines. Une bâche avec un visuel sera déployée pour protéger le chantier tout au long des travaux.