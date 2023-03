Nucléaire : le fédéral demande un rapport sur deux scénarios pour les hivers de 2025 à 2027

Le comité ministériel restreint (kern) a décidé ce lundi d'adresser une demande formelle au gestionnaire Elia et à Engie, l'exploitant des centrales nucléaires, d'établir un rapport analysant deux scénarios "sous le prisme de la sécurité d'approvisionnement maximale". Les deux scénarios en question sont d'une part une extension de quelques mois de l'activité des trois réacteurs les plus anciens, Doel 1 et 2 et Tihange 1, censés s'éteindre en 2025, et d'autre part l'utilisation durant ces deux hivers des deux réacteurs les plus récents (Doel 4 et Tihange 3), alors qu'on prévoyait à ce moment-là plusieurs mois de fermeture pour des travaux de modernisation en vue de leur prolongation pour 10 ans.

Dans sa note présentée au kern, l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire examine ces deux options du point de vue de la sécurité, et se prononce clairement en faveur de la seconde, après avoir consulté de manière informelle l'exploitant Engie. La principale raison en est la conception de base plus "robuste" des réacteurs plus récents.